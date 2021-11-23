感恩行情暖身 台指期夜盤止跌

美國總統拜登提名鮑爾連任聯準會（Fed）主席，消弭金融圈數月的猜測，同時美國、印度、日本、韓國及英國都將釋出石油儲備，以對抗全球飆漲的能源價格，美股指數期貨23日在現貨開盤前夕同步反彈，台指期夜盤也小漲11點，暫收17,670點。

距離感恩節僅剩2個交易日，以過往經驗而言，美股在感恩節當周上漲機率偏高，並為後續的「耶誕行情」奠定基礎，但今年全球疫情纏身，且美國12月又將面臨舉債上限到期，儘管財政部長葉倫表示，在非常規措施的支持下，美國舉債上限到期日比原定的12月3日晚了12天。可無論如何，國會都必須在所剩的時間裡解決這棘手難題，否則債務違約的發生將導致美國股市遭受嚴重衝擊。

美股經過高檔回調後，台灣期交所內的美股三大指數期貨23日在現貨開盤前夕率先反彈，進一步縮小與現貨的逆價差，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報65點、1.5點與23點；英國富時100指數期貨也有24點漲點，暫以7,254點作收。

台股方面，大盤受到美股回檔壓抑，以及歐洲冬季疫情反撲，終場下跌137點，收在17,666點，量能同步萎縮，盤面上高價集團與先前強勢的題材股均出現明顯賣壓。期貨淨多單方面，外資23日轉賣台股128.1億元，並同步加碼51口期貨空單，未平倉淨部位為1.87萬口淨空單。