感恩節行情倒數 台指期呈小跌

美國總統拜登將在本周公布下任聯準會（Fed）主席人選外，25日也將同時迎來感恩節與Fed的11月利率會議紀要，美股22日現貨開盤前夕，指數期貨小幅走高，台指期夜盤則延續現貨高檔震盪走勢，小跌9點，暫報17,827點。

根據歷史經驗，美股在感恩節休市前日上漲的機率超過六成，感恩節後的「黑色星期五」上漲機率同樣高達57％。然冬季疫情再度出現反撲跡象，奧地利總理宣布自22日起全國進入封鎖後，已成為西歐首個回頭採取鎖國政策的國家，愛爾蘭、葡萄牙、荷蘭及德國的確診人數也持續攀升，不排除還有其他國家跟上鎖國。

台灣期交所內的美股道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨22日在現貨開盤前夕，漲點依序暫報78點、7.25點與35點；反觀英國富時100指數期貨則有28點跌點，暫報7,203點。

台股方面，大盤22日近關情怯，在萬八關前來回踱步，先前強勢的題材股紛紛拉回整理，終場下跌14點，收在17,803點。至於櫃買指數續創波段新高，中小型個股吸引人氣匯聚，資金動能相對強勁。法人指出，低基期補漲效應為近期盤面焦點，只要型態未出現轉折訊號，仍可偏多操作，聚焦個股表現。

期貨淨多單方面，外資22日續買台股9.62億元，並同步加碼1,103口期貨多單，未平倉淨部位為1.87萬口淨空單。