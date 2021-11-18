美指期微揚 台指期夜盤轉跌

美股18日開盤前夕，美國勞工部公布上周初請失業金人數，未如預期降至疫後低點，終止連6周下滑趨勢，報26.8萬人，美股指數期貨卻維持小幅上揚；反觀台指期夜盤上檔遇壓，小跌13點，暫報17,846點。

美國11月費城聯儲製造業指數由10月的24大幅升至39，新訂單分類指數從30.8升至47.4，創1973年3月以來的新高紀錄。晚些美國聯準會（Fed）官員將密集發表談話，至於新任的Fed主席也預料將在近日就會得到答案，目前候選人當中呼聲最高的除現任主席鮑爾外，當屬理事布蘭納德。

台灣期交所內的美股三大指數期貨18日在現貨開盤前夕小幅走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報11點、9點與48點；英國富時100指數期貨則有14點跌點，暫以7,262點作收。

台股方面，對於通膨與供應鏈的擔憂，導致市場認為Fed可能比預期更快升息，然大盤18日仍在聯發科及面板族群引領多頭人氣，以及金融穩步走高力挺下，終場上漲77點，收在17,841點。期貨淨多單方面，外資18日轉買台股101.3億元，並反手加碼2,407口期貨空單，未平倉淨部位為1.79萬口淨空單。