結算在即 台指期高檔震盪

受惠美國零售銷售數據優於預期，由高通領漲半導體類股，帶動美股走高。台指期17日將結算，最高來到17,738點，惟盤中湧現調節壓力，指數由紅翻黑，目前下跌8點，暫報17,690點，成交口數約2.2萬口。

美股在高通大漲7.89％支撐下，費城半導體指數上漲1.73％，收在3,859點，表現最為強勁，道瓊工業指數收在36,142點，漲幅0.15％；S&P500指數收在4,700點，漲幅0.39％；NASDAQ指數上漲0.76％，收在15,973點，科技股普遍上漲。

群益投顧分析，目前指數站穩8、9月高點上，年底作帳與作夢行情持續挺進，加上台股資金動能相對充沛，壓制住美元和美債殖利率攀升。尤其聯發科等高價股帶領指數，呈現多方向上趨勢，拉開比價空間後，由中小型股順利接棒表現。指數17,600點是判斷短線強弱依據，只要仍站穩在17,600點之上，都是準備再次挑戰「萬八」關卡的格局。

另在其他期貨商品交易部分，富櫃200期貨111上漲46點，來到9,677點；臺灣生技期貨121上漲32點，指數4,244點；東證期貨121小跌9.5點，暫報2,039點；美國道瓊期貨121成交價36,080點，上漲76點。