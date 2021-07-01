美就業市場好轉 台指期守平盤

美國勞工部1日公布上周初請失業金人數報36.4萬人，低於前值與預期，創下疫情以來最佳成績，加上美國6月小非農ADP就業指數也出現大幅好轉，證實政府對於2日即將公布的非農就業向好的預期，美股早盤觀望態度濃厚，台指期夜盤暫時守穩平盤附近位置。

石油輸出國及其盟國（OPEC+）將於1日召開會議，此前美國庫存大幅降低，加上Delta變種病毒傳播等因素下，是否加大增產規模成為市場關注焦點。

美股四大指數1日開盤後僅費半指數呈小跌，其餘三大指數全數走揚，台灣期交所內的美股三大指數期貨則是漲跌互見，美股道瓊指數期貨及標普500指數期貨分別小跌11點、4.25點，那斯達克100指數期貨則下跌29點，暫報14,530點；英國富時100指數期貨則有70點漲點，暫以7,065點作收。

台股方面，下半年首個交易日大盤藉勢航運及二線塑化等原物料族群，盤中最高來到17,863點，創下歷史新高，惟市場居高思危心態轉濃，加上電子股成交比重僅26.44％，創2004年以來新低，以及鋼鐵股多頭提前離場，終場轉跌41點，收在17,713點；台指期夜盤目前小幅翻黑，暫報17,641點。

期貨淨多單方面，外資1日轉賣台股179.68億元，並同步減碼821口期貨多單，未平倉淨部位為2.99萬口淨空單。