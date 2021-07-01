各國壓抑通膨 澳幣看跌

中國大陸計畫從國家儲備，釋出銅、鋁和鋅等金屬庫存，以抑制大宗商品價格上漲。另外俄羅斯計劃8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁和銅出口課徵至少15％臨時稅率，以抑制通膨升溫。中、俄兩國分別對金屬大宗商品祭出辦法來壓抑通膨，對澳幣產生負面的影響。

美國聯準會6月利率會議受到關注，主要是內部已經有開使要檢討是否縮減量化寬鬆（QE）的聲音，這一次會議維持利率不變，保持目標區間維持在0至0.25％，每個月的購債規模一樣是1,200億美元，雖然還有上調管理利率IOER、RRP5bp至0.15％、0.05％，調整主因為近期短端流動性過剩、ON RRP使用量持續飆升，但影響沒那大。

最新點陣圖預測顯示，聯準會18位與會委員中，有13位預估2023年將至少升息兩次，這較原先的升息速度快，而升息會對美元本身較好，因為會吸引買盤買進美元，如此就會造成美元上漲，美元跟澳幣反向，所以美元上漲對澳幣產生負面影響。但聯準會還是持續QE，在QE階段，通膨預期或許會因為一些因素而短暫緩和，但是常期來看還是往上走的，那對澳幣應該也會是短期影響，短空即可。

從技術面來看，澳幣自今年2月底時見高後開始回落，目前築了一個七個月的頭部，頸線在前幾天遭跌破，還反彈回測頸線壓回，根據頭部所計算出的跌幅滿足點還未被滿足，還有下跌的空間，再加上各國都有壓抑通膨的聲音。可賣出台灣期交所推出的澳幣兌美元期貨契約，不過仍要重視風險，設好停損點位。（群益期貨提供，李娟萍整理）