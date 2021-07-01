台灣生技期貨 後市可期

台灣遭到疫情肆虐，生技各領域大展神威，醫材股在防疫需求大增之下，第二季財報可望表現亮眼，接下來隨著疫苗的陸續推出，第三季相關疫苗防疫概念股，有機會表現更佳。

近期病毒不斷變種，且各地疫情緩解步調不一致，歐洲及拉丁美洲的醫材素質又不及美國及亞洲各國。高品質的中大型生技股在需求端的比較之下，有望受到關注，進而帶動股價及營收的正向發展，對台灣生技指數有正面的影響。

值得關注的是，大部分醫療保健類股的營收及獲利表現穩健，近期也有資金回流的趨勢。從2020年開始的生技製造業整併潮，雖有退卻跡象，但目前大型生技公司有一定程度的資金實力進行併購，將產品線及產品研發規模進一步擴大。

凱基期貨研究發展部認為，臺灣生技期貨雖然在近期台灣的疫苗議題影響下，表現頗震盪，但是，因為生技產業需具焦的是在長期的趨勢，若著眼在未來的醫療保健及醫材的產業發展，短期因素造成震盪整理，是可以介入的機會點。

目前半年線持續呈現走揚的態勢，5月初也曾經回測半年線不破，因此，在中長期趨勢可以正向看待的狀況下，台灣生技指數期貨後市可期。

後續關注7月21日即將展開的亞洲生技大會，若有後疫情時代的保健醫療創新，將有望對台灣生技期貨產生正面影響。（凱基期貨提供，李娟萍整理）