外資期現貨 同步作空

7月第一個交易日，台股小幅向上開高，但上檔賣壓浮現，資金集中在航運及鋼鐵，大盤「缺電」，終場加權指數下跌41.52點、以17,713.94點作收，跌幅為0.23％，成交金額為6,474.93億元。

台指期下跌66點至17,646點。價差方面，台指期逆價差擴至67.94點，電子期逆價差擴至1.98點，金融期逆價差縮至2.52點。

現貨部分，三大法人賣超225.28億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加648口至9,970口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加842口至29,913口；十大交易人中的特定法人全月分台指期淨空單增加2,772口至14,174口。

永豐期貨指出，台股盤中雖然創新高至17,863.9點，但高檔獲利了結賣壓出籠，指數上下震盪近220點，終場翻黑下跌。

其中，航運族群成交比重逾三成，資金持續追捧，長榮上漲8.12％，陽明上漲7.4％，萬海也上漲4.7％，電子股表現低迷，台積電下跌0.34％，收593元，聯電則下跌近2％，收52.1元。鋼鐵族群也開高走低，龍頭股中鋼下跌1.26％。

台股短線乖離較大，高檔容易出現賣壓，但多頭格局依舊，加上美股四大指數仍未回檔，短線觀察電子族群能否接棒，形成傳產、電子平衡輪動，帶領台股向上攻堅。

群益期貨指出，電子熄火，大盤仍由傳產領軍，短線在台積電續做震盪整理下，台股將呈現緩步偏多態勢。

自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距縮減至1萬2,000餘口，賣權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量呈現積極大增，目前選擇權多方支撐墊高。

外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多。技術面上，指數回測5日線後，買盤便湧入拉抬，台股目前在下檔支撐逐漸墊高下，短線台股仍屬震盪偏多格局。