6月小非農報喜 台指期高檔震盪

美國6月小非農ADP就業人數為69.2萬人，優於市場原先預期的60萬人，變相加強美國聯準會（Fed）縮緊貨幣政策的預期，美股那斯達克指數與費半指數30日早盤雙雙走跌，連帶台指期在17,700點上方進行震盪整理。

Fed先前就曾表示，政策立場的變化將取決於就業市場能否公平復甦，且不會因就業率提高帶來的通膨預期就提前升息，而會配合實際通膨與其他數據。

隨著上半年進入尾聲，全球在疫苗施打下逐步走出陰霾，經濟持續復甦，累計今年上半年美股四大指數漲幅介於12～20％。台灣期交所內的美股三大指數期貨30日僅有道瓊指數期貨上漲90點，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨則分別下跌6.5點、28點；英國富時100指數期貨也走跌17點，暫收在7,008點。

台股方面，大盤30日在季底作帳拉抬下，早盤就一舉突破4月29日高點17,709點，盤中最高來到17,797點，創下歷史新高，終場收在17,755點，漲點157點。盤面上航海、鋼鐵與電子三大族群割據，其中長榮市值更超越台塑化，成為台股四強成員。

期貨淨多單方面，外資30日轉買台股204.38億元現貨，並同步加碼218口期貨多單，未平倉淨部位為2.91萬口淨空單。