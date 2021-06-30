6/30原物料期貨市場掃描

周二原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走強 紐約期金觸2個多月低點

因美元走強，加上美國公債殖利率上升，削弱黃金避險需求，拖累期金價格回落近1%，結束連續2個交易日漲勢，盤中觸及4月中旬來低點，另外白銀跌逾1%，白金跌逾2%。

分析師表示，投資人仍關注後疫情時期，聯準會(Fed)對美國經濟復甦的通膨前景看法，目前美元走勢可能成為影響金價的重要因素。

周二(6/29)收盤報價，8月黃金跌17.1美元，報每盎司1763.6美元，7月白銀跌0.32美元，報每盎司25.9美元，7月白金跌28.9元，報每盎司1070.6美元，9月鈀金跌18.2美元，報每盎司2681.2美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-美元走強 銅價連4日下跌

因新冠病毒染疫病例人口增加，導致對各國經濟體能否迅速反應而產生憂慮，令美元走強，加上銅庫存供應充足，致倫敦(LME)期銅價格周二下跌，且連續第4個交易日下滑。

分析師指出，在美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)鷹派立場傾向下美元持續走強，市場處於觀望態度，導致以美元計價的大宗商品吸引力下降，拖累銅價自5月創下的每公噸10747.5美元的紀錄高點以來下跌了13%。

終場周二(6/29)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲202美元，報每公噸31,354美元；期鎳上漲59美元，報每公噸18,358美元；期鋅上漲45.5美元，報每公噸2,950.5美元；期鋁上漲61.5美元，報每公噸2,551.5美元；期銅下跌53.5美元，報每公噸9,334.5美元；期鉛上漲72美元，報每公噸2,305美元。

（商品行情網 呂方維）

3.原油期貨-觀望氣氛濃 原油期貨微幅轉升

隨著石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，討論會議即將展開，在此前於所召開的聯合技術委員會議中，OPEC+秘書長就表示，2021年全球的需求將成長600萬桶/日，其中500萬桶/日將在下半年成長，令外界期待該組織對產量的最新調整計畫。

然而，由於Delta變種病毒爆發，專家原先預期8月OPEC+將增產50萬桶/日的可能性恐生變。但分析師認為，若疫情得以改善，以現階段的經濟活動及燃料需求而言，市場還是有能力吸收OPEC+所進行的微幅增產。因此投資人觀望氣氛濃厚，終場油價微幅轉升；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.07美元，報每桶72.98美元；7月熱燃油維持平盤，報每加侖2.12美元；7月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.24美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.08美元，報每桶74.76美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-獲利了結 周二紐約棉花期貨反轉回跌

由於棉市因預期作物種植下降提振，前一周漲逾二周高價後，立即引發投資人鎖定獲利，回吐前一日漲幅，市場靜待美國農業部的季度作物數據，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨跌0.2%，報每磅86.49美分，10月棉花期貨跌0.15%，收盤每磅88.14美分。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價提振 BDI指數連5收紅

受巴拿馬型船運價，連2日增加超過1600美元，強化了海岬型船運價同步走升所帶來的效益，促使波羅的海乾散貨BDI指數漲近3%，為連續5個交易日收紅。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲94點，收3418點，漲幅2.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲115點，收4136點，漲幅2.9%；其平均日租金為每艘34299美元，增加951美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲183點，收作4010點，漲幅4.8%，其平均日租金為每艘36087美元，增加1640美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲22點，收作2921點，漲幅0.8%。

（商品行情網 王聖為）