標普500早盤續創高 台指期冷淡

美國銀行股陸續上調股息，其中包含摩根士丹利、高盛及美國銀行等，鼓舞標普500指數29日早盤再創歷史新高，達4,299點，惟科技股早盤未能延續漲勢，暫作休息，連帶台指期夜盤維持在平盤附近進行整理，暫以17,531點作收。

距離美國總統拜登先前設定的7月4日美國國慶日前70％成年人接種目標僅剩8日，但近期接種速度出現放緩跡象，要達成目標難度日漸加大，儘管如此，根據美國諮商會6月消費者信心指數由120上升至127.3，優於市場預期的119的跡象顯示，市場對於解封後的前景仍具信心。

美股四大指數29日早盤漲跌互見，台灣期交所內的三大指數期貨則同步收紅，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及納斯達克100指數期貨漲點依序暫報161點、13.25點與10點；英國富時100指數期貨也有39點漲點，暫收在7,042點。

台股方面，鋼鐵股受惠大陸意圖提升關稅、減少鋼鐵出口，鋼鐵股全線攻高，成功吸引市場資金目光，單日成交值達1,185億元刷新歷史新高，與電子、航運股三分天下，儼然已成一方梟雄，但大盤在缺乏電子權值的幫助下，雖早盤創下17,713點歷史新高，尾盤漲幅仍向下收斂，終場僅小漲7點，收在17,598點。

期貨淨多單方面，外資29日轉賣台股143.34億元現貨，並反手加碼731口期貨多單，未平倉淨部位為2.93萬口淨空單。