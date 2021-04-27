4/27原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-料供應不足 紐約鈀金再登歷史高點

因俄羅斯主要礦商Nornickel鈀金產量限縮，加上近期汽車製造業需求提高，加劇市場擔憂供不應求，拉抬鈀金再度刷新歷史紀錄。

另外投資人正等待聯準會(Fed)本周會議，促使期金漲幅受限；分析師表示，市場預期聯準會(Fed)主席鮑爾仍會堅持2022年前不升息，有可能擴大通膨擔憂，使黃金受惠。

周一(4/26)收盤報價，6月黃金漲2.3美元，報每盎司1780.1美元，5月白銀漲0.129美元，報每盎司26.209美元，7月白金漲12.1美元，報每盎司1245.2美元，6月鈀金漲52.3美元，報每盎司2909.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-憂庫存降 周一期銅觸10年高點

因美元持續走軟，加上主要生產國智利內部的罷工威脅引發供應擔憂，加上庫存下滑，激勵周一指標期銅上漲199.5美元，連帶帶動其餘金屬齊漲。

另外交易商表示，因預計主要消費國中國旺季的需求強勁，引發了新的買盤進場，致周一(4/26)英國金屬交易所(LME)期銅價格一度觸及每公噸9,670美元，來到近10年內的高點。據了解LME註冊倉庫的銅庫存為155,100公噸，較過去幾周減少約10%。

終場周一(4/26)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲270美元，報每公噸27,050美元；期鎳上漲271美元，報每公噸16,666美元；期鋅上漲63美元，報每公噸2,915美元；期鋁上漲39美元，報每公噸2,403.5美元；期銅上漲199.5美元，報每公噸9,751美元；期鉛上漲20.5美元，報每公噸2,078.5美元。

（商品行情網 呂方維）

3.原油期貨-疫情打擊 原油期貨回跌

由於大型原油進口國印度，其單日新冠病毒確診數新增超過35萬例，加上醫療資源呈現匱乏，使得石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，對原先看好的燃料需求轉為謹慎，引發油市賣壓出籠。

據了解，OPEC+聯合技術委員會(JTC)在本周的技術會議上，對今年全球需求預測維持不變，但同時也表示印度的嚴峻情況，令市場需求變化產生不可測的影響。而對於本周即將召開的正式會議，分析師則認為若印度疫情持續擴大，OPEC+將不排除取消既定的增產的政策。其中美國原油跌幅0.4%，倫敦原油跌幅0.7%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.23美元，報每桶61.91美元；5月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.88美元；5月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.98美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.46美元，報每桶65.65美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-紐約期棉漲近二個月高點

因美西得克薩斯州乾捍問題持續，棉產區不利天氣，造成天然纖維作物損害，引發供應緊張的擔憂，提振棉價持續走高，並漲至八周高點；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨漲0.4%，報每磅87.86美分，7月棉花期貨漲0.5%，收盤每磅89.22美分。

分析師表示，目前市場關注因素是天氣憂慮，特別是美國南部大平原地區的天氣，不過需求也優於美國農業部供需報告中的預估。中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸15605元人民幣，較前一日增加85元人民幣；庫存方面，截至4月23日，ICE登記庫存95536包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求量強 BDI指數漲近1％

受到海岬型船運價增加超過580美元的激勵，抵銷了巴拿馬型船運價減少所帶來的損失；分析師表示，今年全球乾散貨運需求成長4.4%，並看好在中國經濟復甦的推助下，需求率將有望持續成長。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲20點，收2808點，漲幅0.7%；海岬型運費指數(BCI)上漲70點，收4262點，漲幅1.7%；其平均日租金為每艘35347美元，增加585美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌44點，收作2586點，跌幅1.7%，其平均日租金為每艘23271美元，減少396美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲23點，收作2108點，漲幅1.1%。

（商品行情網 王聖為）