4/26原物料期貨市場掃描

上周五原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-新屋銷售數據強 紐約期金轉跌

因數據顯示，美國新屋銷售大增，創下2006年以來最快新屋銷售速度，推升美國公債殖利率，打壓黃金避險吸引力，進而使期金價格逆轉漲勢轉跌，為連續第2個交易日下跌，而白金漲逾2%。

另外因汽車製造業需求大幅提高，加劇鈀金供不應求的擔憂，分析師甚至預估此情況會維持數年，因此帶動鈀金價格走高，盤中更觸及歷史高點，逼近3000美元大關。

上周五(4/23)收盤報價，6月黃金跌4.2美元，報每盎司1777.8美元，5月白銀跌0.1美元，報每盎司26.08美元，7月白金漲24.6美元，報每盎司1233.1美元，6月鈀金漲14.1美元，報每盎司2857美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-供應擔憂 上周五期鋁漲至三年高位

因最大生產國中國整治汙染行業，引發供應的擔憂，加上整體庫存有下降跡象，致上周五(4/23)英國金屬交易所(LME)期鋁價格攀升至三年來的高點，亦帶動其餘金屬多數齊漲。

據了解，中國國家主席習近平周四表示，中國將於2026年開始逐步減少煤炭使用，努力減少溫室氣體排放，整治汙染行業。分析師指出，從許多經濟指標來看，中國的經濟力道正在減弱，季度增長勢頭逐步趨緩，在中國表示將削減煤碳使用量後，可能會連帶改變鋁行業的局勢格局，因電力佔鋁治煉成本的30%-40%，而中國很大部分是靠煤炭發電。

終場上周五(4/23)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌5美元，報每公噸26,780美元；期鎳上漲332美元，報每公噸16,395美元；期鋅上漲29.5美元，報每公噸2,852美元；期鋁上漲1.5美元，報每公噸2,364.5美元；期銅上漲150.5美元，報每公噸9,551.5美元；期鉛上漲9美元，報每公噸2,058美元。

（商品行情網 呂方維）

3.原油期貨-利多消息支撐 原油期貨漲逾1％

最新數據顯示，美國首次申請失業救濟金人數下降來到54.7萬人，優於學者原先預期的60.3萬人，創近13個月來的新低；同時4月歐元區採購經理人指數(PMI)創9個月以來高點，支撐終場油價漲勢。

分析師指出，大型原油進國印度，其新冠確診人數的增加是近期影響油價下跌的原因之一，然而美國疫苗接種進度良好，將有利於今年全球原油需求進行上調。其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅1.1%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.71美元，報每桶62.14美元；5月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.87美元；5月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.00美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.71美元，報每桶66.11美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-乾旱威脅 紐約棉花期貨觸逾一個月新高

因美氣象預報，西得克薩斯州的乾捍局勢仍然嚴峻，近日仍不會降雨，天氣引發的供應擔憂支撐，加上美元連續第三周下跌，亦同步推助棉價走高；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨漲3.4%，報每磅87.51美分，7月棉花期貨漲3.2%，收盤每磅88.80美分。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求熱絡 BDI指數漲近1.5％

因受到全球鋼鐵需求增加緣故，激勵多運輸鐵礦石之海岬型船運價上漲逾950美元，抵銷了巴拿馬型船運價走低所帶來的損失，促使波羅的海乾散貨BDI指數續強。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲38點，收2788點，漲幅1.4%；海岬型運費指數(BCI)上漲115點，收4192點，漲幅2.8%；其平均日租金為每艘34762美元，增加954美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌56點，收作2630點，跌幅2.1%，其平均日租金為每艘23667美元，減少509美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲48點，收作2085點，漲幅2.4%。

（商品行情網 王聖為）