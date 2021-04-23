4/23原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元反彈 紐約期金自2個月高點回落

因傳出美國總統拜登將調高富人稅，令美元獲得避險買盤支撐而反彈，加上美國最新初請失業救助金人數下降，拖累期金價格自2個月高點回落，並結束連續2日漲勢。

分析師表示，因新冠肺炎疫情嚴峻，日本三度發布緊急事態宣言，加上印度單日確診人數破31萬例，不排除提振黃金避險需求，再支撐金價上揚。

周四(4/22)收盤報價，6月黃金跌11.1美元，報每盎司1782美元，5月白銀跌0.39美元，報每盎司26.18美元，7月白金跌6.2美元，報每盎司1208.5美元，6月鈀金跌32.7美元，報每盎司2842.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-憂中國抑制通膨 周四期銅下跌

受累於對中國管控大宗商品價格以抑制通貨膨脹的擔憂，加上投資者在一輪大漲後獲利了結，致周四英國金屬交易所(LME)期銅價格下跌。

分析師表示，自2月初以來，LME銅價上漲了20%，引發投資者獲利了結，導致銅價下滑，另外，因市場預期來自電動車和再生能源電網將令銅的需求增加；不過，來自工業行業的買氣疲軟，以及最近中國發出將採取行動，以管控大宗商品價格來抑制通貨膨脹的警告，令銅價最近的漲幅受限。

終場周四(4/22)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌154美元，報每公噸26,785美元；期鎳下跌136美元，報每公噸16,063美元；期鋅上漲7.5美元，報每公噸2,822.5美元；期鋁下跌1.5美元，報每公噸2,363美元；期銅下跌44美元，報每公噸9,401美元；期鉛上漲25.5美元，報每公噸2,049美元。

（商品行情網 呂方維）

3.原油期貨-利比亞產量降 原油期貨反彈

據了解，近期利比亞原油產量降至約100萬桶/日，遠低於正常之138萬桶/日，主要原因為該國政府自去年9月起，不再提供財政支援所致。外界也預期，若央行預算資金仍無法到位，恐會造成更多的港口和油田設備停工，產量與出口將進一步減少。

然而隨著印度及日本新冠疫情確診數激增，使得油價儘管得到微幅反彈，但終場漲幅依然受限；分析師表示，印、日兩國是大型原油進口國，因此若疫情未能有效緩解，全球原油需求將難出現強勁的回升；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.08美元，報每桶61.43美元；5月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.86美元；5月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.97美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.08美元，報每桶65.40美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-美元反彈 紐約期棉回跌

因美元反彈打壓，以及出口報告不如預期，較前一周減少16%，吸引獲利了結，令期棉承壓轉跌，終止連2漲；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨小跌0.2%，報每磅84.64美分，7月棉花期貨跌0.21%，收盤每磅86.05美分。

分析師表示，德克薩斯州的主要棉花種植州的乾旱天氣問題持續，引發供應擔憂，料仍支撐棉價走勢。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸15245元人民幣，較前一日增加105元人民幣；庫存方面，截至4月21日，ICE登記庫存95536包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-樂觀情緒增 BDI指數連4漲

受海岬型船運價增加逾500美元的推助，抵銷了巴拿馬型船運價微跌所帶來的損失，使得本周波羅的海乾散貨BDI指數達成連4漲的態勢；分析師指出，中國的經濟復甦，促使大宗商品進口強勁增長，並提振了整體乾散貨航運市場。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲40點，收2750點，漲幅1.5%；海岬型運費指數(BCI)上漲63點，收4077點，漲幅1.6%；其平均日租金為每艘33808美元，增加518美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌4點，收作2686點，跌幅0.2%，其平均日租金為每艘24176美元，減少30美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲60點，收作2037點，漲幅3%。

（商品行情網 王聖為）