疫情打擊多頭 台指期扛壓逆揚

印度在過去24小時新增確診人數逼近30萬人大關，創下新高紀錄，壓抑全球股市多頭能量，加上Netflix上季度新增訂閱戶數遠遜預期，進一步打擊美國科技股21日表現，美股四大指數早盤漲跌互見，台指期夜盤則逆勢上漲52點，暫收17,187點。

印度與日本的疫情持續惡化，市場開始擔憂經濟復甦不如預期，美股道瓊指數與費半指數21日收紅外，那斯達克指數與費半指數則雙雙走跌。個股方面，影音串流龍頭Netflix於20日盤後公布上季度財報，雖營收與獲利分別達到71.6億元、3.75元，皆高於原先預期，但單季新增訂閱數卻僅有398萬人，遠低市場預期的600萬人，第二季預估更僅有100萬人，公司將驟降的訂閱數歸咎在疫情提前引發的訂戶增長潛力，股價21日早盤重挫逾7％。

此外，英特爾22日盤後將公布上季度財報，市場預期營收和獲利表現並不會特別突出，因此將目光聚焦在新任執行長基辛格對公司的長期規畫上，這也是他上任以來首度主持財報會議，英特爾股價目前暫時在平盤附近擺盪。

至於台灣期交所內的美股三大指數期貨相對現貨更為樂觀，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報204點、14點與56點；英國富時100指數期貨也有27點漲點，暫以6,772點作收。

台股方面，雖然航運股繼續引領多頭先鋒，但受指標股台積電跌破600元信心關卡及高價股回檔拖累，大盤21日終止連5日漲勢，轉跌121點，收在17,202點。期貨淨多單方面，外資21日續賣台股202.61億元現貨，並同步減碼789口期貨多單，未平倉淨部位為2.67萬口淨空單。