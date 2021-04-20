蘋果發布會來襲 台指期轉跌

蘋果今年首場發布會將於台北時間21日凌晨舉行，此前蘋果股價與台積電ADR分別上漲0.3％、0.73％。市場正值經歷財報公布密集期，企業獲利的持續上修卻也導致一部分符合預期的財報被視為利空消息，加上高位回調的壓力，美股四大指數20日全數開低，連帶台指期夜盤下跌30點，暫收17,290點。

疫情在全球催化出兩個世界，日本、泰國與印度的疫情持續蔓延，在歡騰的股市背後再次形成隱患，與此同時，居於歷史高位的美股也遭部分投資者開始獲利拔檔，導致美股欲振乏力。台灣期交所內的美股三大指數期貨20日全數收黑，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報202點、19.75點與19點；英國富時100指數期貨也有87點跌點，暫以6,875點作收。

台股方面， 盤面個股走勢差異化明顯。 資金出現棄電子轉傳產趨勢，但部分漲多傳產股20日震盪整理下，仍由矽晶圓族群接棒演出，加上聯發科的撐盤，大盤終場依舊上漲60點，並收在當日與歷史最高點17,323點。

期貨淨多單方面，外資20日轉賣台股15.87億元現貨，並同步減碼4,296口期貨多單，未平倉淨部位為2.88萬口淨空單。