拋售疑慮漸增 台指期平盤擺盪

本周起美國科技股將陸續揭曉上季度財報成績單,市場預期在經濟穩健復甦的前景下,今年企業獲利一路看好,但越來越多機構對居於歷史高位的美股有所憂慮,尤其全球雜音持續拉扯市場,美股四大指數19日全數收黑外,台指期夜盤也在平盤震盪。

過去美股有著「5 月賣股走人(Sell in May and go away)」的諺語外,台股也有「五窮六絕」的說法,也讓越來越多投資人擔心,股市或將從高位回落,加上比特幣價格的突然重挫、上周全球疫情確診人數創歷史新高,以及特斯拉電動車再傳死亡事故等,一連串事件讓股市蒙上陰影。

美股四大指數收黑外,台灣期交所內的美股三大指數期貨內也僅有標普500指數期貨19日免強收在平盤上方,道瓊指數期貨與那斯達克100指數期貨則分別下跌36點與42點;英國富時100指數期貨也有7點跌點,暫報6,967點。

台股方面,鋼鐵與航運兩大族群火力全開,接棒台積電、聯發科等原先主流科技股下跌讓出的指數空間,在指標股中鋼與長榮聯袂大漲下,將台股盤中推升至17,294點歷史高點,終場收在17,263點,漲幅0.61%;台指期夜盤在美股影響下表現較淡,目前小跌8點,暫以17,261點作收。

期貨淨多單方面,外資19日續買台股62.38億元現貨,並同步加碼4,315口期貨多單,未平倉淨部位為2.45萬口淨空單。