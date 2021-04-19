拋售疑慮漸增 台指期平盤擺盪

本周起美國科技股將陸續揭曉上季度財報成績單，市場預期在經濟穩健復甦的前景下，今年企業獲利一路看好，但越來越多機構對居於歷史高位的美股有所憂慮，尤其全球雜音持續拉扯市場，美股四大指數19日全數收黑外，台指期夜盤也在平盤震盪。

過去美股有著「5 月賣股走人（Sell in May and go away）」的諺語外，台股也有「五窮六絕」的說法，也讓越來越多投資人擔心，股市或將從高位回落，加上比特幣價格的突然重挫、上周全球疫情確診人數創歷史新高，以及特斯拉電動車再傳死亡事故等，一連串事件讓股市蒙上陰影。

美股四大指數收黑外，台灣期交所內的美股三大指數期貨內也僅有標普500指數期貨19日免強收在平盤上方，道瓊指數期貨與那斯達克100指數期貨則分別下跌36點與42點；英國富時100指數期貨也有7點跌點，暫報6,967點。

台股方面，鋼鐵與航運兩大族群火力全開，接棒台積電、聯發科等原先主流科技股下跌讓出的指數空間，在指標股中鋼與長榮聯袂大漲下，將台股盤中推升至17,294點歷史高點，終場收在17,263點，漲幅0.61％；台指期夜盤在美股影響下表現較淡，目前小跌8點，暫以17,261點作收。

期貨淨多單方面，外資19日續買台股62.38億元現貨，並同步加碼4,315口期貨多單，未平倉淨部位為2.45萬口淨空單。