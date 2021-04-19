鋼鐵航運再發力 台指期創新高

儘管本周美股將臨科技股的財報密集周，以及蘋果21日將舉行新品發布會，但國內電子股聲勢仍不敵傳產族群，鋼鐵與航運兩大族群齊力發威，非金電指數成交值19日盤中一度超越電子指數，台股期現貨雙雙突破新高，台指期暫報17,243點。

上周美股道瓊指數與標普500指數順利消化金融股財報利多，兩大指數雙雙寫下歷史新高，本周輪由科技股上場表現，包括Netflix、英特爾、ASML 都將依序揭曉上季度成績單。根據財經數據供應商FactSet資料顯示，市場預期標普500指數成分股第一季每股盈餘年增率將大幅反彈30.2％，將創2010年第三季以來新高。

台灣期交所內的美股三大指數期貨19日小幅收高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲幅依序暫報77點、11點與58點；英國富時100指數期貨也有22點漲點，暫收6,981點。

台股方面，傳產族群接手多頭旗幟成為資金出海口，成交值罕見超越電子族群外，非金電指數也創下歷史新高，鋼鐵與航運兩大族群更是在其代表股大漲帶動下，上市指數漲幅皆逾8％。台股目前上漲92點，暫以17,251點作收，台指期同步走揚85點。

至於領先指標櫃買指數上漲0.84點外，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自下跌0.35點與49點。台灣生技期與台灣永續期貨則各有42點跌點與16點漲點。