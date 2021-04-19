台股再創新高！漲勢與籌碼是否脫鉤？

上周台指表現驚人，除了在4/14周選結算的當天表演了急殺近300點後逆轉收高的戲碼，短短兩天又連續創高；現在走在路上放眼望去，都是開著手機APP看盤的人，彷彿人人都有一套擅長的交易經。

數年來沒啥表現的牛皮股，也分別像是著魔一般紛紛動了起來；像是中鋼就出乎意料的拉了漲停。一些被套牢五年十年的股票也紛紛創了新高，新聞開始報導各式存股十年賺千萬的新聞，IG、FB等社群軟體不斷有人貼著各式對帳單，彷彿只要敢抱敢壓，耐得住虧損，就能發財。但認真觀察一下這波漲勢的組成，真的扎實嗎?

對照上圖我們可看出，從年假結束開紅盤後，漲勢最多的是金融指數，緊接在後的是櫃買指數，這兩天櫃買稍稍回檔，接著跟上的是傳產非金電，而原先上漲的主力電子反而表現平平；許多人會說，若是電子大漲跟上，台指不知道會嘎空到甚麼位置，但真的是這樣嗎？

從以前的籌碼慣性一直都是電子領漲，大型權值帶領中小型股，然後交棒給金融類股，這時群魔亂舞，櫃買漲幅超越各式指數，然後傳產收尾；若你信任歷史數據，在這樣的時刻你會異常緊張才是，雖說金融總有出乎意料並讓人跌破眼鏡之事，但你怎能肯定這次就是少數的那次特例呢？

對照大戶選擇權籌碼圖（上圖），可以看到上下方都有大量的賣方籌碼，理當是盤整整理格局，但卻屢屢創高，是不是假突破或是誘多手法，值得我們謹慎思考。在派對最火熱的時期，要毅然決然的退出觀看，是困難且煎熬的，但一定要記得，明哲保身才是長久在市場生存的重要準則。

我想在台灣最大權值台積電尚未回神之際，盲目的追高都是危險的；當然群魔亂舞的中小型會是短線操作的好標的， 但指數期貨的操作絕對要小心才行。

作者簡介_ 微股力達人-期天大勝

不定期分享當周預觀察之標的商品，講解教學可執行的交易策略與SOP；並在每周交易結束後做檢討改善與技術分析、量化分析教學。

本文獲「微股力」授權轉載，原文出處。

※ 僅供參考，請留意投資風險。個人心得，不可為投資建議與參考，也勿為買賣決定依據。

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