美經濟好轉 歐元走貶

觀察台灣期交所6月歐元／美元期貨，自1月6日見到今年的高點以來，受到美國經濟開始呈現好轉，整體經濟成長預估開始走強，導致歐元持續兌美元貶值。

但近期受惠於歐洲製造業PMI的反彈，及美國10年債殖利率的回落，推升歐元兌美元於4月開始反彈，並且在4月15日見到1.2美元的心理關卡。

富邦期貨分析師曹富凱表示，歐元兌美元走勢，不獨觀察歐元區，更應觀察整體金融環境，近日關注焦點應留意美國接種疫苗進度加速，經濟復甦及其擴大財政政策推出消息。

一、基本面而言，聯準會寬鬆的貨幣政策持續提供充沛的流動性推升市場，為歐元兌美元的短期利多因素。美國1.9兆美元紓困案通過，近期將再公布2.3兆美元基礎建設計畫，美國經濟有望延續強勁趨勢，將導致歐元兌美元期貨長線落入下降趨勢。

二、債券市場部分，市場預期在財政支出政策推行影響下，財政及貨幣政策雙管齊下，將帶動美國景氣加速復甦，吸引外國資金流入景氣復甦加速，通膨預期升溫，美國10年期公債殖利率近期見到1.7％，優於歐洲各國的長期債券。固定收益商品的高殖利率，也將吸引保守型投資人逐步增加美元債券持倉部位。

三、技術面來說，歐元兌美元周線已經連續兩周上漲，並見到1.2美元心理關卡。短線投資者須注意技術線左方平台區有壓力，1.2美元不容易站上，並且可能回到4月前的下降趨勢。建議投資人適當減少歐元持倉，將槓桿降低、應可避開短線歐元回檔風險。（富邦期貨分析師曹富凱提供，李娟萍整理）