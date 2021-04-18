美股攀高 塑化前景俏

美國進入超級財報周，一般均以樂觀角度看待第一季財報數字，且3月零售銷售年應率達27.7％，上周初領失業金人口大幅縮減，亮眼的經濟數據，推升美股持續攻高，道瓊指數首度站上34,000點。

台積電15日法說，法說會前外資積極布局，增持7,488張，向以短線價差為主的自營商，亦提前布局。台積電法說內容亦在外資所預想的範圍之中，包括今年營收成長二成、上調資本支出至300億美元。

但15日晚間台積電ADR以3％跌幅開出，雖盤中逐步收斂跌幅收盤下跌2.09％，短期台積電要持續上漲的動能有限。台股在14日爆歷史天量，15日及16日收盤指數皆站萬七之上。

受到美國實體貿易清單連累，世芯-KY 15日苦吞第五根跌停。盤後資料顯示，當日融資增加45.9億元，但當中，世芯-KY占了10億元，16日打開跌停，敦泰、天鈺則延續近日買盤力道，IC設計股在消息面衝擊時，不乏進場逢低承接的投資人。

近期傳產先是受到航運推升，隨後塑化四寶紛紛走高，外資普遍看好塑化四寶，均有股價破百的前景。

造紙、紡織、鋼鐵等受到景氣循環，成本上漲而推動股價向上攀升，素有萬年牛皮股的中鋼，自4月6日以來大漲30％以上。電子廠紛傳擴大資本支出，設備廠股價受到矚目，連帶帶動鋼鐵需求，且提高報價，鋼鐵類股尚有後市可期。

近期生技族群成交占比下滑至0.5％附近，台股14日爆天量，但當日生技族群成交金額僅24.82億，生技股52檔標的價格在周線之上僅15檔，個股量縮進入整理階段。如果無法從52檔標的中挑選出理想標的，不妨運用生技期貨作為投資組合進行布局。（永豐期貨提供，李娟萍整理）