傳產領軍 台股屢創新高

台積電（2330）法說會後股價利多不漲，台股16日早盤指數一度遭遇賣壓震盪，所幸原物料族群領軍上漲，維持多頭氣勢，收盤再創新高，終場指數上漲82.08點，漲幅0.48％，收在17,158.81點，成交金額為4,297.29億元。

台指期上漲89點至17,158點。價差方面，台指期逆價差縮至2.81點，電子期轉為逆價差1.07點，金融期逆價差縮至0.08點。

現貨部分，三大法人買超72.92億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增3,100口至7,778口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增4,256口至28,850口。

期貨商指出，台積電股價雖修正，但在台積電最後一盤集中拉抬下，短線台股下檔支撐依舊強勁。

自營商選擇權淨部位，目前並無明確多空方向，期貨仍屬大量淨多單布局。

近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為7萬5,000餘口，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量，目前選擇權多空皆無明顯表態。群益期貨指出，外資期現貨持續中性，自營商選擇權中性不變，月周選仍屬偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股呈現量價齊揚結構，目前仍屬創高階段不變，短線的拉回仍可偏多操作台股。

永豐期貨指出，台股在個股輪動下，持續改寫新高，而萬七之上仍有高檔獲利調節賣壓，預期短期將維持橫向盤整格局，近期進入上市櫃公司首季財報密集公布期，投資人可留意基本面較佳個股。

日盛投顧指出，台股沿5日線走揚，惟技術面出現量價背離疑慮，加上外資期貨空單再度增加，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再布局。