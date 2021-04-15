Fed言論偏鴿 台指期震盪墊高

受Fed主席鮑爾發表鴿派言論、高盛及富國等銀行財報報喜，但經濟褐皮書引發通膨緊張情緒，金融及能源股上漲，科技股承壓。台指期15日盤中上漲49點，暫報16,906點，成交口數逾5.5萬口。

日盛投顧指出，Fed經濟褐皮書中顯示，美經濟活動均處於溫和成長，消費力道保持強勁，經濟復甦腳步維持不變，因為進口商品成本上漲，導致許多地區通膨上升，預計短期內通膨也將維持上升趨勢不變。

另鮑爾認為，經濟成長及新增就業人口都進入加速期，但會等到平均通膨達到2%及勞動市場完全復甦才會考慮升息，也預期這兩項指標在2021年底前都不太可能達到，且FOMC多數官員都不預期2024年以前會上調基準利率，整體言論偏鴿。

凱基投顧表示，台積法說即將登場，電子站上5日均線將可望確認走強，引領指數向上。目前盤面多空高檔拉鋸，中小型股波動風險提升，操作避免過度追價；觀盤操作除留意歷經整理走強的族群或個股外，近期拉回電子指標權值股也可納入關注。

其他期貨商品交易部分，臺灣永續期貨盤中下跌11點，成交價8,588點；臺灣生技期貨維持平盤走勢，暫報4,718點；美國道瓊期貨上漲102點，成交價來到33, 674點。