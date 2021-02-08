需求面轉佳 布蘭特原油站上60美元

產油國聯盟OPEC+聯手抑制產量，導致原油供給趨於緊俏，加上需求面好轉，帶動國際油價反彈，布蘭特原油期貨價8日衝破每桶60美元關卡，是自去年1月下旬以來首見。

從去年10月底迄今，倫敦布蘭特期油合約已累漲逾50％，周一在主要產油國減供及美國刺激經濟措施可望推升需求的激勵下，跨過60美元大關，觸及去年1月來最高點，亦即自去年初新冠疫情開始重創全球能源需求以來，首度站回60美元價位。

紐約西德州中級原油（WTI）期貨上周越過每桶55美元，也是1年多來首見。WTI合約周一上漲逾1％，突破每桶57美元。

鑑於需求面仍籠罩在新冠疫情陰影下，油市復甦速度加快，著實出乎部分投資人及分析師意料之外。艾克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）等石油巨擘的股價重拾動能，能源股也成為標普指數今年來表現最搶眼的類股之一。

能源對沖基金Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）指出：「油市確實恢復些許動能，西德州中級原油亦將向60美元叩關。」

深究驅動油價彈高的背後原因，其中之一是在疫情初期累積的原油庫存，去化速度超出很多人預期。交易員提到，如果已開發經濟體的原油需求，也繼中國和印度之後回溫，油價可望進一步走高。

原油庫存水位下降，歸功於石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯為首的非OPEC產油國抑制產能。OPEC上周表示，自去年4月OPEC+達成減產共識以來，累計減產21億桶原油。

美國駕駛已感受到因油價上漲荷包失血的壓力。據追蹤零售燃料價格的GasBuddy網站數據，全美汽油平均價格從去年11月初的每加侖2.12美元，爬升到2.46美元。

原油雖無短缺之虞，但從原油現貨價高過期貨出現溢價來看，油市有供給趨緊的跡象。