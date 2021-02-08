2/8原物料期貨市場掃描

上周五原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元回落 支撐紐約期金漲逾1％

因美國最新公布就業報告不如市場預期，提高新一輪財政刺激計畫推行的可能性，令美元回落，支撐期金價格漲逾1%，重回1800美元，而白銀漲近3%，白金漲逾2%。

分析師表示，從美國就業數據來看，該國尚未從新冠肺炎疫情中完全復甦，因此推測後市金價仍有上漲空間。

上周五(2/5)報價，2月黃金漲21.8美元，報每盎司1813美元，3月白銀漲0.79美元，報每盎司27.02美元，4月白金漲30美元，報每盎司1133美元，3月鈀金漲45.6美元，報每盎司2326.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME期鎳漲逾2％

因美國有望推動新一輪的經濟刺激計劃，可能帶動金屬需求增加，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨全漲，其中期鎳漲逾2%，為表現最佳之金屬；分析師表示，美元從近2個月高點回落，使美元計價之金屬更加划算，吸引投資人買盤進場，亦提振各金屬走勢。

上周五(2/5)報價，期鎳上漲383美元，報每公噸18029美元；期錫上漲298美元，報每公噸23123美元；期鋅上漲38.5美元，報每公噸2665.5美元；期鋁上漲22美元，報每公噸2015.5美元；期銅上漲89.5美元，報每公噸7912.5美元；期鉛上漲8.5美元，報每公噸2052.5美元。(

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-紓困案過關 美油期貨漲逾1％

據了解，美國總統拜登(Joe Biden)，提出的一項規模約1.9兆美元的紓困預算計畫，上周已於參議院表決通過；然而美國就業市場復甦緩慢，眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，將依照預算內容來制定相關立法，盼盡速於3月中旬完成。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，減產計畫支撐了油價表現；截至2020年度，美國原油產量下降了6.4%，分析師認為，除了OPEC+緩解了供應方面的擔憂，全球對疫情的樂觀情緒也有所增加，布蘭特原油將有望挑戰60美元大關。其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅0.9%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.62美元，報每桶56.85美元；3月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.71美元；3月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.65美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.50美元，報每桶59.34美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-獲利回吐 紐約期棉回跌2％

因指數基金自近月合約撤回頭寸，且上周四期棉單日漲逾4%，至兩年多高價，立即引發獲利了結，棉價應聲回跌近2%，不過週漲逾3%，並為自去年12月中旬以來最大周百分比漲幅；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌1.8%，收盤每磅82.74美分；而5月棉花期貨跌1.7%，報每磅82.04美分。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15655元人民幣，較前一日增加145元人民幣；庫存方面，截至2月4日，ICE登記庫存89849包，與前一日增加2010包；棉花期貨市場總成交量減少48721手，至51959手。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求量增 BDI指數微漲

數據顯示，自去年12月以來，澳洲農產品出口已增長超過18%，而煤炭出口額亦來到近4個月以來新高，使巴拿馬型船運價增加302美元，支撐波羅的海乾散貨BDI指數微幅上漲。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲6點，收1333點，漲幅0.5%；海岬型運費指數(BCI)下跌13點，收1527點，跌幅0.8%；其平均日租金為每艘12662美元，減少110美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲33點，收作1662點，漲幅2%，其平均日租金為每艘14960美元，增加302美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲5點，收作1144點，漲幅0.4%。

（商品行情網 王聖為）