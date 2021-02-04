2/4原物料期貨市場掃描

周三原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元漲勢緩和 紐約期金走高

因市場觀望本周將公布的1月份非農就業報告，令美元漲勢趨緩，進而使期金價格溫和走高，另外市場對工業需求提升抱持樂觀態度，亦帶動白銀價格上漲逾1.8%。

分析師表示，各國央行與政府為了提振受到新冠肺炎疫情打擊的經濟，所推出的寬鬆貨幣政策仍有助於長期支撐金價，不過美元走高加上公債殖利率上漲都成為金價上漲的短期阻力。

周三(2/3)報價，2月黃金漲1.7美元，報每盎司1835.1美元，3月白銀漲0.49美元，報每盎司26.89美元，4月白金漲18.5美元，報每盎司1114.5美元，3月鈀金漲48.9美元，報每盎司2276.6美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 LME基本金屬期貨普漲

儘管美元兌一籃子貨幣走升，導致美元計價之金屬更加昂貴，不過金屬市場連日的下跌，吸引投資人空頭回補，進而推生基本金屬期貨普漲，其中期鋅漲近1.8%，為表現最佳之金屬。

分析師表示，據LME錫庫存量顯示，期錫庫存大減至810噸，並至近2年低點，顯示錫供給量趨緊，可望進一步支撐期錫價格走勢。

周三(2/3)報價，期鋅上漲45.5美元，報每公噸2615美元；期錫下跌50美元，報每公噸22940美元；期鎳下跌52美元，報每公噸17645美元；期鋁上漲1美元，報每公噸1973.5美元；期銅上漲65.5美元，報每公噸7842.5美元；期鉛上漲19.5美元，報每公噸2035美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-預期需求升 原油期貨上漲1.7％

據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至1月29日當周，美國原油庫存減少了100萬桶，儘管減少程度低於分析師預期，但庫存降至來到4.7億桶，是為近3個月以來最低。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)預期，今年全球原油市場都將處於供應短缺狀態；分析師也表示，市場將樂觀期待美國政府提出的疫情紓困計畫，以藉此刺激經濟復甦，終場油價呈收漲態勢；其中美國原油漲幅1.7%，倫敦原油漲幅1.7%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.93美元，報每桶55.69美元；3月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.69美元；3月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.65美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲1美元，報每桶58.46美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-市場態度樂觀 帶動紐約棉花期貨上揚

因預期美國會推行大規模經濟刺激措施，促使市場對本周即將公布的銷售報告抱持信心，進而帶動紐約棉花價格上漲，為連續2個交易日上漲。

周三(3日) 美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨上漲0.37%，收盤每磅80.99美分；而5月棉花期貨上漲0.34%，報每磅82.33美分。

2月3日中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸14830元人民幣，較前一日下跌120元人民幣；庫存方面，截至2月2日，ICE登記庫存82933包，與前一日增加1054包。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-運價續弱 BDI指數跌近4％

受到海岬型船運價減少逾1200美元的影響，使得BCI指數下滑8.9%，並加劇了巴拿馬型船運價微幅減少所帶來的損失，拖累波羅的海乾散貨BDI指數跌近4%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌53點，收1327點，跌幅3.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌150點，收1544點，跌幅8.9%；其平均日租金為每艘12802美元，減少1251美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌1點，收作1623點，跌幅0.1%，其平均日租金為每艘14604美元，減少11美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌8點，收作1141點，跌幅0.7%。

（商品行情網 王聖為）