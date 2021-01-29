1/29原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-公債殖利率升 拖累紐約期金走低

因美國公債殖利率上升，削弱黃金對投資人的吸引力，進而拖累期金價格走低，為連續6日下跌，創下近2年最長跌勢，並跌至近1周低點，不過因初請失業救助金人數下降而限制跌幅。

另外因網路上傳出銀行的人為操縱來壓低白銀價格，隱藏了市場供應短缺問題，促使投資人將資金轉向白銀期貨，帶動白銀漲逾2%，並觸及近3周高點。

周四(1/28)報價，2月黃金跌3.7美元，報每盎司1841.2美元，3月白銀漲0.53美元，報每盎司25.92美元，4月白金跌6.6美元，報每盎司1072.4美元，3月鈀金漲11.8美元，報每盎司2322.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-觀望氣氛濃 LME基本金屬期貨漲跌互見

因最大金屬消費國中國冠狀病毒(COVID-19)疫情升溫，導致市場擔憂拖累金屬需求下滑，令投資人觀望氣氛濃，致金屬市場漲跌互見；分析師表示，美元兌一籃子貨幣走軟，使美元計價之金屬更加划算，進而支撐各金屬跌勢。

周四(1/28)報價，期錫上漲190美元，報每公噸22995美元；期鎳下跌116美元，報每公噸17800美元；期鋅上漲9美元，報每公噸2592.5美元；期鋁下跌7.5美元，報每公噸1984.5美元；期銅上漲48美元，報每公噸7873美元；期鉛下跌12.5美元，報每公噸2032.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-需求疑慮 美油期貨回跌1％

據美國商務部最新數據顯示，去年美國第4季經濟成長僅4%，遠低於前一季的33.4%，這抵銷了本周原油庫存下降1000萬桶所帶來的價格支撐。分析師補充，庫存下降係因美國原油出口增加、進口減少，而不全然是反映供需基本面。

此外，新冠疫情的惡化抑制了民眾消費支出；由於鄰近農曆新年假期，中國當局將進一步實施對民眾的出遊限制，預估旅遊量將較2019年下降40%。加上統計顯示，國際旅遊業在2020年已損失近1.3兆美元，引發市場對能源需求之疑慮。其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌0.51美元，報每桶52.34美元；2月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.60美元；2月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.58美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.28美元，報每桶55.53美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-獲利了結 紐約棉花跌逾兩周低點

由於美國出口銷售報告好壞參半，加上臨近月底，投機者先行獲利了結，美國農業部週出口銷售報告中顯示，截至1月21日當周，2020/2021年的陸地棉出口銷售淨增32.27萬包，較前一周增長了10％，較前四周均值增長22%，而美國陸地棉出口裝船27.53萬包，較前一周下降了15％，打壓棉花價格觸及逾兩周低點；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌逾1%，收盤每磅79.93美分；而5月棉花期貨跌1%，報每磅81.13美分。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15320元人民幣，較前一日減少60元人民幣。

庫存方面，截至1月27日，ICE登記庫存78197包，與前一日增加1138包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價承壓 BDI指數跌逾4.5％

受海岬型船運價大減逾1600美元的影響，導致波羅的海乾散貨BDI指數續弱。主要為中國鄰近農曆新年假期，下游鋼鐵需求趨緩，加上政府呼籲減少鋼鐵產量，是影響海岬型船運價減少的主要因素。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌70點，收1470點，跌幅4.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌200點，收1945點，跌幅9.3%；其平均日租金為每艘16133美元，減少1657美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌14點，收作1631點，跌幅0.9%，其平均日租金為每艘14680美元，減少127美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲3點，收作1166點，漲幅0.3%。

（商品行情網 王聖為）