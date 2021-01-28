美總經數據來襲 台指期橫盤震盪

美國28日公布去年第四季實際GDP年化季率為4％，符合市場預期，同時美國上周初請失業金人數降至84.7萬人，此前美國聯準會（Fed）宣布將維持當前利率水準與購債速度，但同時也警示經濟復甦正在放緩，台指期28日夜盤保持觀望，於平盤附近擺盪。

蘋果與特斯拉財報在27日美股盤後相繼揭曉，儘管蘋果季度營收首度站上千億美元，特斯拉也第一次完成全年獲利的目標，但美中不足的是兩家公司對未來展望態度皆偏向保守，蘋果不但未提供財測數據與Apple Car細節，且透露部分產品正面臨供給短缺的隱憂；特斯拉也未對2021年的交車量設定明確目標。

同時間美股散戶與機構投資人的戰爭也越發激烈，散戶積極軋空的股票包括遊戲零售商GameStop 、連鎖電影院AMC等，對沖基金被迫平倉，但該股攻勢能延續多久成為市場熱門話題。

台灣期交所內的美股三大指數期貨在現貨開盤前夕同步走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報286點、38.75點與117點；英國富時100指數期貨也有10點漲點，暫收6,483點。

台股方面，大盤本周遭外資大提款，今年以來已轉賣784億元，台積電與聯發科等指標股相繼回檔，隨春節封關進入倒數計時階段，獲利回吐賣壓越發強大，加權指數28日終場下跌285點，以15,415點作收，台指期夜盤則在美股的砥礪下，暫時上漲75點，暫報15,457點。

期貨淨多單方面，外資28日續賣台股325.43億元現貨，並反手加碼294口期貨多單，未平倉淨部位達2.78萬口淨空單。