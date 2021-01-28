美股重摔 台指期大跳水

美股面臨高檔獲利了結賣壓，Fed發布FOMC聲明後進一步下跌，收盤創下近3個月以來最大單日跌幅，拖累台指期28日跟進「跳水」，指數開盤重挫246點，跌幅逾1.5％，盤中出現多方抵抗力道，跌幅略有收斂，目前暫報15,503點，下跌154點。

美股四大指數全面走挫，道瓊工業指數收在30,303點，下跌2.05％；S&P500指數收在3,750點，跌幅2.57％；NASDAQ 指數收在13,270點，下跌2.61％；費城半導體指數收在2,875點，重挫5.17％。

凱基投顧分析，離封關倒數剩下7個交易日，法人態度中性偏空，加上美股出現回檔走勢，壓抑指數表現空間，資金在農曆春節長假將至下有逐漸撤出跡象，預期大盤震盪整理機率大。

此外，Fed發布1月FOMC會後聲明，維持基準利率 0％～0.25％不變，也維持每個月購買至少 800 億美元美國公債及400億美元MBS不變，且目標通膨率在 一段時間達到平均2％的水準，此次政策面未有任何改動，符合市場預期。

另在其他期貨商品部分，富櫃200期貨盤中下跌95點，暫報7,988點，失守8,000點整數大關；臺灣永續期貨下跌96點，成交價8,002點；東證期貨下跌16點，來到1,839.25點。