輕原油價格 保守看待

美國聯邦住房局（FHFA）公布11月房屋價格指數較去年同期上升11％，並優於市場預期，然而，國際貨幣基金（IMF）在1月的世界經濟展望報告中指出，經濟成長前景，仍面對極大的不確定性，並調高今年全球GDP成長率至5.5％，市場資金風險偏好轉變，拖累美元指數走弱。

先前傳出沙烏地阿拉伯2～3月減產量，將再提升100萬桶，伊拉克亦表示，配合減產，以彌補去年超額生產的意願，但在多地因應新冠疫情所推出的防疫措施，對原油需求復甦的不確定性影響下，26日3月輕原油期貨價格下滑0.3％、並以52.61美元作收。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，美國以發展綠能產業為政策的新任總統拜登上任後宣布關閉Keystone油管，以及EIA公布1月15日當周美國原油庫存量較上周增加440萬桶大幅超越市場預期，加上Baker Hughes資料顯示，1月22日當周美國鑽井平台數連續9周增加，並來到282座，為近期原油基本面偏弱的因素。

在經濟數據部分，1月德國製造業PMI以及歐元區綜合PMI初值表現皆不如預期，加上德國將今年經濟成長增幅自4.4％下修至3％，顯示經濟活動尚未步入復甦階段。

疫情發展對於全球能源需求復甦步調的影響，沙烏地阿拉伯預計2～3月將提高減產量100萬桶，以及美國聯準會（Fed）會議後的利率走向，以及貨幣政策是否影響美元指數走勢等，都是影響國際原油價格的因素。

技術面部分，1月中旬以來先前漲勢凌厲的輕原油價格，轉為橫向盤整，目前由於短中均線呈現糾結，加上受制於下彎的短期均線壓力，因此，在價格帶量站上該線前，仍應保守看待。（國泰期貨提供，李娟萍整理）