美股期指走跌 台指期夜盤下殺百點

台指期夜盤27日受美道瓊期指一度下跌約300點影響，盤中走勢偏弱，指數最低跌破15,500點整數大關，市場調節壓力未歇，暫報15,514點，下跌143點。

美國進入超級財報周，微軟雖繳出亮眼成績單，市場對後續蘋果、臉書、特斯拉等財報數字寄與厚望，但未能激勵美股期指表現，拖累台指期夜盤拉回整理，目前成交口數逾3.6萬口。

凱基投顧分析，大盤27日試圖收復10日均線，但多方力道不強，未能站上均線反壓，K線收十字線，顯示市場買盤意願不高。從均線型態來看，5日和10均線反轉向下，需留意走勢有反轉疑慮，從上升趨勢轉為橫盤格局。

展望後市，法人認為，美新任總統拜登打算推出1.9兆美元新一輪刺激方案，包含失業補助金發放、提高基本工資、對中小企業的支助等，也讓市場樂觀看待美國經濟後續表現。

此外，由於近期美歐地區疫情再次升溫，為對抗疫情衝擊，Fed和 ECB均表態將維持目前的貨幣政策，讓資金行情延續。預估台股2月區間將落在14,500～16,000點區間。

另觀察其他夜盤期貨商品走勢，美國道瓊期貨盤中下跌228點，成交價30,527點；美國標普500期貨下跌35點，暫報3,800.5點；美國那斯達克100期貨同步走弱，成交價為13,389點，下跌164點；英國富時100期貨也下跌96點，暫報6,492點。