美財報亮眼 台指期小幅反彈

美股四大指數26日因過高的本益比進行回檔修正，法人認為，市場仍在持續檢視個股先前漲幅的「合理性」。微軟、德儀、AMD等26日於美股盤後公布的財報皆優於市場預期，反倒率先鼓舞台股期現貨27日出現反彈走勢。

微軟旗下雲端運算平臺Azure營收成長高達五成外，新世代 Xbox系列遊戲機及LinkedIn業務加持下，單季營收達431億美元，年增17％，營收連14季交出雙位數成長，每股盈餘2.03美元。

另外德儀（TI）受惠車用、工業和消費性電子晶片需求暢旺，上季度營收來到41億美元，每股盈餘1.8美元，法人後續將著重觀察德儀供應能否應付手上訂單需求；另外AMD上季度營收達32.4億美元，年增53％，成長主因包括競爭對手製造技術卡關、遠距商機發威、新世代遊戲機發布及資料中心對運算晶片的強勁需求，累計全年營收達97.6億美元，每股盈餘2.06美元。

隨美股財報紛紛繳出佳績，國際貨幣基金（IMF）小幅調高2021年全球經濟成長預期，但該機構同時指出，經濟的復甦仍取決於疫情後續的發展，以及政策對於經濟的支撐能力，全球經濟前景仍存在巨大不確定性。

美股四大指數26日則在調節賣壓下全數收黑，台灣期交所內的美股三大指數期貨則展現強勁韌性，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報74點、9.75點與144點；英國富時100指數期貨則在平盤附近震盪，小漲4點，暫報6,594點。

台股方面，美股的亮眼財報與充沛的盤面資金，促使個股在跌深後陸續出現承接買盤，大盤在10日均線與月線間震盪，但仍未脫離15,615～16,041點區間，目前大盤暫收15,709點，漲幅0.27％，台指期則上漲27點，暫以15,655點作收。

另外櫃買指數同樣上演反彈行情，目前暫收186.3點，漲幅0.5％，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自小漲1點與23點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別走揚26點及下跌13點。