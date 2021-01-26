年關將至 台指期轉弱

美股科技股創新高的利多，並未帶動26日台股走強，早盤雖一度反彈，但因外資提款台積電（2330），上檔賣壓沈重，終場失守10日均線支撐，指數下跌287.69點，跌幅1.80％，收在15,658.85點，成交金額為3,658.33億元。

三大法人合計賣超351.18億元，其中，外資賣超288.57億元、投信買超4.93億元、自營商賣超67.54億元。

台指期下跌285點至15,626點。價差方面，台指期逆價差縮至30.85點，電子期逆價差擴至1.84點，金融期逆價差縮至0.68點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加462口至14,643口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,619口至27,504口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,119口至21,422口。

期貨商分析，在過年長假前，外資避險持續出籠之下，短線台股仍然屬高檔震盪格局。

自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和買賣權作布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3萬8,000餘口，下跌賣權OI增量卻大於買權。周選方面，買權OI增量呈現積極，目前選擇權空方逐漸表態。

永豐期貨指出，台積電股價創高之後，近期股價連三日回檔修正，終場下跌2.5％，收617元，聯發科以及聯電也下跌超過4％，傳產以及金融權值股同樣受賣壓衝擊，無力撐盤。

未來將觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，將有機會帶動科技類股再度轉強，預期短線台股將呈弱勢震盪整理格局。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏空態勢，月、周選轉作中性，整體籌碼面中性偏空格局。技術面台股5日、10日均線皆由撐轉壓，但在台股1月18日低點支撐未破下，短線台股仍以高檔區間看待。