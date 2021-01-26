脫歐成功 英鎊走勢轉強

耗時四年後，英國與歐盟間的脫歐流程，總算在最後一刻談成貿易談判之下，成功走完過渡期，英鎊則是在美元疲弱及貿易協定提振下，自2020年3月持續升值，近期已回升至2018上半年以來高點。

由於英國首相強生可能在2月15日前，放鬆封鎖措施，加上英國在疫苗確保與施打比例上位居前段班，因此英鎊近期仍是相對強勢的非美貨幣；若與歐元相較，歐元兌英鎊2020年亦在3月見頂，下半年兩次主要反彈逐漸走低，2021年起亦逐步下滑，顯示英鎊有機會成為主流貨幣中相對強勢者。

若從籌碼面來觀察，最新的CFTC大額投資人持倉資料顯示，英鎊期貨的投機者淨部位佔未平倉比重由上周的8.02％升至9.04％，為連續第二周上升；另一方面，美元指數期貨投機者看空淨部位占未平倉比重，在近六周都維持在39％以上，說明大額交易人在投機部位上，仍是相對看多英鎊。

然而，英國最近的經濟數據相對疲弱，最新公布的1月Markit製造業PMI初值不如預期與前值，零售銷售月率也反彈有限，將使英鎊進一步創波段高點的機會下滑。

從英美兩造的貨幣政策觀察，美國即將舉辦2021第一場FOMC會議，美國聯準會稱，目前還不到討論退出購債時機，因此，市場預期本次利率決策動作或有限，持續釋放流動性或使美元保持弱勢。

另一方面，英國央行行長貝利近期再次對負利率發表看法，稱尚未開始討論相關議題，淡化市場對英國央行加速採取負利率行動的預期，因此，除非在本周FOMC上面意外釋放鷹派看法，否則英鎊仍有機會保持在相對強勢位階，投資人可利用期交所英鎊期貨來參與行情。（日盛期貨提供，李娟萍整理）