美股多空交戰 台指期夜盤反彈

美股26日盤前嬌生、3M、美國運通等個股公布的財報數據皆優於市場預期，隨美國科技股財報密集周展開後，市場也趁機檢視先前的利多急漲是否「屬實」，盤後微軟、德儀、AMD都將面對考驗，台指期26日夜盤反彈82點，暫收15,709點。

美國多空交戰越發激烈，尤其機構投資人與散戶間的交鋒更是市場焦點，同時間美國政府新團隊的上任也帶來新氣象，除前美國聯準會（Fed）主席葉倫正式接棒美國財政部長一職外，拜登也正積極推動1.9兆美元的刺激法案，以及簽署一項總規模4千億美元的「買美國貨」計畫，以實現競選承諾。

台灣期交所內的美股三大指數期貨26日在現貨開盤前夕齊步走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報245點、31.25點與89點；英國富時100指數期貨同步上漲56點，暫收6,646點。

台股方面，春節封關倒數最後8天，節前逢高調節賣壓陸續出籠，導致大盤攻高乏力，在台積電與聯發科等指標股陸續回檔後，盤面漲多股也紛紛出現獲利了結賣壓，導致加權指數26日終場下跌1.8％，以15,658點作收，維持在15,615～16,238點區間震盪，台指期夜盤則出現反彈走勢。

期貨淨多單方面，外資26日續賣台股288.57億元現貨，並反手加碼3,721口期貨多單，未平倉淨部位達2.75萬口淨空單。