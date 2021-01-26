1/26原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走強 打壓紐約期金收跌

因美國總統拜登提出的1.9兆美元財政刺激計畫不確定性增加，促使美元走強，進而打壓期金價格收低，為連續3個交易日下跌，不過市場正關注本周聯準會(Fed)的會議，而限制跌幅。

另外鴿派的葉倫確定出任美國財政部長，她將負責協助財政刺激計畫與中美貿易相關政策，因此市場預估未來貨幣政策可能繼續偏向寬鬆，加上全球各國新冠疫情有再升溫的跡象，不排除提振黃進避險需求，拉抬金價重回1900美元大關。

周一(1/25)報價，2月黃金跌1美元，報每盎司1855.2美元，3月白銀跌0.08美元，報每盎司25.48美元，4月白金跌6.9美元，報每盎司1104.7美元，3月鈀金跌18.3美元，報每盎司2346.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-供給不足 激勵LME期錫漲逾6年高點

因倫敦金屬交易所(LME)錫庫存下滑，並接近紀錄低位，引發市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期錫漲逾2.2%，並漲逾6年高點；分析師表示，因美元兌一籃子貨幣轉強，導致美元計價之金屬更加昂貴，進一步抑制各金屬走勢。

周一(1/25)報價，期錫上漲490美元，報每公噸22450美元；期鎳下跌19美元，報每公噸18250美元；期鋅下跌9.5美元，報每公噸2705.5美元；期鋁上漲17.5美元，報每公噸2012美元；期銅下跌28.5美元，報每公噸7969美元；期鉛上漲0.5美元，報每公噸2047美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-利多消息提振 原油期貨漲近1％

繼美國總統拜登計畫推動1.9兆美元的新紓困案後，周一再簽署行政命令，期盼藉由聯邦採購程序強化投資美國製造業，投資人亦看好這將對能源及燃料消耗量的提升帶來幫助。

此外，伊拉克將於1月至2月期間，削減近26萬桶/日之原油產量，來到360萬桶/日。該削減程度略低於石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，協議下的每日生產限額386萬桶，提振買盤信心。其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.9%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.50美元，報每桶52.77美元；2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.59美元；2月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.56美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.47美元，報每桶55.88美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-需求強勁 紐約期棉彈升

受近期穀物市場強勁走勢提振，以及市場對天然纖維需求良好，抵消美元漲幅，激勵低接買盤進場，帶動期棉止跌回升；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨漲0.9%，收盤每磅82.33美分；而5月棉花期貨漲0.8%，報每磅83.3美分。

分析師表示，美聯儲訂於本周三結束為期兩天的會議，市場預期近期內美聯儲並不會縮減的大規模刺激計畫，亦可能會進一步推低美元，料相對也為棉價帶來支撐。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15390元人民幣，較前一日減少195元人民幣；庫存方面，截至1月22日，ICE登記庫存73722包，與前一日增加2108包。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-運價疲弱 BDI指數下跌2.5％

受到海岬型船運價銳減逾1200元美金的影響，拖累波羅的海乾散貨BDI指數。分析師指出，儘管先前因寒冷天氣滯留的港口運力正逐漸釋放，但受到西澳的主要港口出貨節奏放緩，是導致海岬型船市場活躍度下降的原因。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌45點，收1765點，跌幅2.5%；海岬型運費指數(BCI)下跌153點，收2817點，跌幅5.2%；其平均日租金為每艘23366美元，減少1265美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲6點，收作1665點，漲幅0.4%，其平均日租金為每艘14988美元，增加54美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲10點，收作1152點，漲幅0.9%。

（商品行情網 王聖為）