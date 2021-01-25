美科技財報來襲 台指期回落

美國科技股財報密集周由英特爾鳴槍起跑後，本周蘋果、特斯拉、微軟、超微等個股皆將陸續揭曉，儘管市場目前普遍給予正面態度，但短線急漲後，難免有短線乖離過大及利多出盡的疑慮，台指期25日伴隨現貨同步跌破萬六支撐。

作為最受矚目的蘋果財報方面，去年底發布自家首款5G手機iPhone12系列熱賣，今年或將趁勝追擊，法人預估蘋果上季度營收將有雙位數的年成長外，並將首度挑戰千億美元關卡，每股盈餘上看1.41美元；特斯拉除財報外，今年度的交車目標更是市場焦點，大陸製的Model Y元月18日已在上海開始交付。

台灣期交所內的美股三大指數期貨25日表現平淡，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報2點、13點與105點；英國富時100指數期貨則小跌4點，暫收6,666點。

台股方面，因權王台積電拉回修正影響，大盤同步失守萬六大關，目前暫跌0.61％，收在15,922點，台指期下跌64點，暫以15,913點作收。反觀櫃買指數因台積電造成的資金排擠效應減弱，反而逆勢走揚0.26％，暫報188.32點，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自上漲0.35點與22點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別走跌42點及走揚97點。