維持寬鬆 歐元逢低布局

在美國總統拜登20日的就職典禮，除了推翻川普的爭議政策外，立馬簽署了一系列抗疫行政命令，認為控制疫情及疫苗施打才是關鍵，內容包含擴大新冠病毒檢測、加快疫苗接種，以及向各州和地方政府提供防疫資金與指導等。

此外，拜登政府還計畫援引《國防生產法》，下令企業優先生產疫情所需的醫療物資，以促進國內關鍵物資生產，這些行政命令可看出拜登政府抗疫的決心。

更重要的是，拜登推出的1.9兆美元刺激計畫力求迅速通過以刺激放緩的經濟，而葉倫也是呼籲參議院可以大膽行動推動財政刺激，後續可持續關注最新刺激法案的動態。

另外，聯準會（FED）的態度也是持續寬鬆，雖葉倫不樂意見到弱勢美元，但必須注意美元是否會再持續破底。

21日歐洲央行也發表了利率決策會議，利率維持不變，行長拉加德對於未來是抱著謹慎的態度，但歐洲對於新冠疫情封鎖力度加大，對於歐元區的經濟成長傾向於下行，暗示歐元區經濟朝向雙底衰退方向前進，歐洲央行隨時準備採取行動，而歐洲央行整體還是偏向非常寬鬆的立場。

在技術面來觀察，雖歐洲疫情加劇，加上部分國家封鎖力度加大，行長也暗示了經濟雙底衰退的危機，但歐元於21日決策會議當日仍拉起一根紅棒，短期還是偏多視之，本周需觀察1月28日FED的動向，以及美國提出1.9兆美元的刺激計畫及持續關注疫情的發展、疫苗注射進度及封鎖狀況，歐元沒破前低，都可逢低布局。（永豐期貨提供，李娟萍整理）