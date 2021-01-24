疫情蔓延 生技期貨避險

新冠疫情仍在國際蔓延，雖然各國已開始施打疫苗，但目前主要國家的施打進度非常緩慢，加上台灣近期的桃園醫院群聚感染事件，已有10個本土案例，生技類股再次受到國人觀注，但生技類股在疫情的初期已有一大段的漲幅，目前進入修正期。

技術方面，以期交所的臺灣生技期貨來看，目前仍在下降趨勢線（去年7月10日高點及11月30日高點形成的趨勢線）以下，而今年開始5日均線變成上檔壓力，指數沿著此均線一路下跌，近15個交易日有一段連8黑K及近日的連4黑K，只有2天為紅K線。

若再從期貨標的物臺灣生技指數的成份股來看，比重前三大的股票為合一、晟德、葡萄王，其技術線型皆走弱，使得指數仍在空頭走勢中。

日盛期顧期貨分析師侯凱登表示，臺灣生技期貨為小型的期貨契約，以1月22日收盤價3,810點，以1點50元來計算，1口契約市值19萬500元，不到20萬元，相較小型台指期市值約80萬來的小，只有小台期的四分之一，而1口原始保證金為1萬5,000元，約接近13倍的槓桿，適合喜歡靈活操作的交易人，可以用相同的資金，分批進場來操作。

若持有生技相關類股的投資人，在股票回檔的階段也可以用臺灣生技期貨來作避險，作好整體部位的風險控管。（日盛期貨提供，李娟萍整理）