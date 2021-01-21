湊200萬押台積暴賺千萬 網驚神人殺招

護國神山台積電每天創新天價，21日股價開低走高，收盤飆上673元，不少台積電小股民都大賺一筆，有投資高手分享自己在去年6月將台積電現股轉為台積電股票期貨，從本金200萬元賺到1000萬，還po出對帳單，讓其他網友大讚，「all in期貨，太狂了」，但有老司機警告，「新手千萬不要學」。

台積電昨早盤因ADR下跌，股價走勢疲弱，一度挫跌7元、拉回到640元價位，但隨後買盤不斷湧入，帶動股價震盪翻紅一路走高，終場狂漲26元（或4.02%），收在673元新高紀錄。

有網友在批踢踢股板發文表示，在去年3月股災時，把所有的股票賣掉，全部轉成台積電，6月時接觸了期貨，就將現股都轉為台積電股票期貨，「從本金200萬左右，隨著台積成長順勢往上加碼，並且每月轉倉，直到今天剛好靠台積賺破千萬」。

他提到，台積電總裁魏哲家曾說過，「預估今年起至2025年，台積每年複合成長率將達10-15%，依台積財測常常失準的經驗（低估實際獲利），複合成長率有機會超過15%，如此一來，5年後EPS有可能達到40，依現在的股價還算便宜，但就要交給時間證明。」

原po謙虛表示，他不是高手，之前很夯的防疫、生技、航運都沒有跟到，只是認為台積不好，別人不會好，台積好，別人不一定好，加上看了張忠謀自傳，以及台積社會責任報告書，而且全台菁英都在台積，就覺得這家公司可以投資，算是買個信仰。

不少網友看完對帳單後狂讚，「膽大心狂」、「本金1200萬賺跟你一樣多 輸慘惹」、「這波GG狂潮是世界性的瘋狂 有車票務必抓緊別被甩掉」、「恭喜發財，小白不要學」、「這價位很多人連現貨都不敢了還槓桿…」。

期貨老手藍鳥提醒，投資期貨跟股票差很多，期貨比股票還要短線，沒時間看盤的人不建議玩期貨，期貨槓桿可以自己決定，一到七倍都可以。買一口台積電期貨只要10幾萬，一倍就是現貨的意思，所以你可以多買一口變兩倍。一般來說，除非台積電跌了2、30 %以上，不然開兩三倍槓桿還好。

藍鳥指出，期貨手續費比股票便宜，所以適合玩當沖、融資的投資人，但是玩波段和無法盯盤的人就不適合，說實在的，台股也只有台積電適合玩期貨，其他檔現貨都站不穩了，玩期貨會死很慘。

（中時新聞網 吳美觀）

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