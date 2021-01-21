美科技股財報來襲 台指期小幅回落

美國總統拜登上任後迅速簽署多條行政命令，當中包括重回世界衛生組織（WTO），隨權力和平轉移後，美國政治風波也暫告段落，投資者再度將目光轉到基本面上，英特爾21日盤後將公布財報，台指期夜盤暫時收黑。

美國勞工部21日公布上周初請失業金人數為90萬人，與預估值差異不大；美國12月營建許可則為170.9萬戶，高於前值與市場預期。 英特爾將在美股21日盤後公布財報，正式揭開美國科技股財報密集周，其高層將在2月走馬換將，新任執行長的未來方向將是法說焦點，同日公布財報的還有美國科技大廠IBM。

台灣期交所內的美股三大指數期貨21日高檔震盪，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報60點、11點與51點。另外歐洲央行也將在21日公布貨幣政策結果，決議維持3大利率不變，英國富時100指數期貨21日小跌22點，暫收6,704點。

台股方面，台積電、聯發科等半導體族群成為馬車頭，率領大盤21日成功站上16,000點大關，終場上漲2.2％，以16,153點作收，台指期夜盤則受美股回檔拖累，暫時下跌15點，收在16,110點。期貨淨多單方面，外資21日轉買台股21.22億元現貨，並反手加碼2,668口期貨空單，未平倉淨部位達2.06萬口淨空單。