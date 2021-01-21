尖牙股爆衝 台指期攻抵萬六

美國總統拜登20日順利完成權力交接，正式入主白宮，伴隨新政府團隊的上任，尖牙股也在Netflix的帶領下，20日齊步同飆，率領美股三大指數皆締造歷史新高紀錄，台股期現貨21日則由半導體族群的攜手領頭下，雙雙攻抵萬六大關。

美國政治風波暫告段落，提振多頭信心，不僅Netflix於20日大漲16.85％外，亞馬遜、蘋果、臉書、微軟、Google也皆有2％以上漲幅，帶動那斯達克指數同日強彈1.97％，收在歷史新高13,457點，標普500指數與道瓊指數也雙雙上漲1.39％、0.83％，各自以3,851點與31,188點新高作收。

台灣期交所內的美股三大指數期貨在現貨的鼓舞下，21日延續漲勢，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報352點、61.5點及329點；至於英國富時100指數期貨也有33點漲點，暫以6,712點作收。

台股方面，半導體族群漲勢如日中天，台積電股價不僅續創歷史新高，聯發科也逼近千元大關，加上電子權值股的強勢表現，大盤21日開盤後一路走高，直到16,238點新高才出現微幅拉回震盪，台指期同步暫上16,000點位置，暫報16,040點，漲點307點。

另外櫃買指數表現相對平淡，目前暫收183.43點，走揚0.25％，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自上漲1.1點與47點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別大漲160點及走跌11點。