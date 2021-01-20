拜登就職演說來襲 台指期高檔震盪

美國準總統拜登將於台北時間20日凌晨舉行就職典禮，市場焦點將從宣誓內容轉向新政策的落地，尤其是1.9兆美元紓困案與各項行政命令，台指期20日夜盤持續在高檔進行震盪，目前暫以15,813點作收。

進入美國財報季，19日盤後公布財報的串流影音平台龍頭Netflix上季度每股盈餘低於市場預期，僅1.19美元，但去年淨用戶成長3,700萬人，帶動整體付費用戶首度突破2億人，今年也有機會實現自由現金流平衡，可望藉此清償更多債務；另外美股20日盤前全球最大日用品生產商寶鹼與「大摩」摩根士丹利雙雙揭曉上季度成績單，2家公司營收與獲利皆超乎預期，寶鹼更上修今年上半年的財測目標。21日盤後英特爾將為美國科技股財報開出首槍，也將牽動台股後勢變化。

美股財報公布至今大多偏向正面解讀，台灣期交所內的美股三大指數期貨20日在現貨開盤前夕齊步收紅，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報125點、18.75點與93點。另外英國富時100指數期貨則小跌3點，暫報6,676點。

台股方面，台積電20日獨撐大盤，1檔個股就貢獻大盤156點，但在中小型股失寵與逢高了結賣壓拖累下，終場大盤下跌71點，收在15,806點，並未脫離15,320～16,041點區間震盪，台指期夜盤維持高檔震盪格局，目前上漲80點，暫收15,813點。

期貨淨多單方面，外資20日轉賣台股215.46億元現貨，並同步減碼2,007口期貨空單，未平倉淨部位達1.67萬口淨空單。