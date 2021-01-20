期貨最新報價 1/20期交所夜盤行情
1/20(三)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期02今天19時02分(較開盤參考價)上漲42.00點，為15,774.00點。
2.盤後時段臺指期031今天18時59分(較開盤參考價)上漲45.00點，為15,701.00點。
3.盤後時段電子期021今天19時02分(較開盤參考價)上漲3.15點，為820.95點。
4.盤後時段小臺指期021今天19時03分(較開盤參考價)上漲29.00點，為15,809.00點。
5.盤後時段美國道瓊期貨031今天19時03分(較開盤參考價)上漲105.00點，為30,913.00點。
6.盤後時段美國標普500期貨031今天18時39分(較開盤參考價)上漲12.00點，為3,805.00點。
7.盤後時段美國那斯達克100期貨031今天19時03分(較開盤參考價)上漲56.00點，為13,096.00點。
8.盤後時段英國富時100期貨031今天18時51分(較開盤參考價)下跌13.00點，為6,666.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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