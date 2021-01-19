台股19日呈現開高走高格局，盤中一路震盪走揚，尾盤漲幅微幅收斂，終場指數上漲265.37點，漲幅1.70％，收在15,877.37點，成交金額為3,223.22億元。

三大法人合計買超100.78億元，外資買超66.33億元，投信買超8.12億元，自營商買超26.44億元。台指期上漲280點至15，888點。價差方面，台指期轉為正價差10.63點，電子期正價差擴至1.18點，金融期逆價差擴至2.9點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,083口至12,391口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1,999口至29,982口。

自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權主要布局，期貨仍屬大量淨多單布局。

近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為12萬餘口，買權OI增量不增反減，賣權OI增量持積極，目前選擇權多方持續表態。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏空態勢，月選偏多不變，整體籌碼面中性偏多格局。技術面台股仍屬均線多頭排列，目前在18日低點支撐位置不破下，短線台股震盪偏多看待不變。

臺灣期貨交易所於20日調高鴻準期貨契約（GCF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係鴻準（股票代號：2354）經證交所於110年1月18日公布為處置有價證券（處置期間為110年1月19日至110年2月1日），期交所依規定調高鴻準期貨契約（GCF）所有月份保證金適用比例，自110年1月20日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於110年2月1日該契約交易時段結束後恢復為調整前之保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。