群聚感染風險高 防疫股吸睛

19日下午公布本土案例新增4人，境外2人，群聚感染的風險日趨嚴峻，恐造成台指期1月合約在結算遇到的消息面衝擊。疫情指揮中心說，這起群聚疫情要觀察到1月28日。

隨著院內感染傳出，防疫相關題材股價也隨之重受市場關注。恆大18日上漲4％，量能放大至1.8萬張，為12月23日以來最大量，19日續漲4.55％漲幅。

在15日加權市場爆量收黑，外資增加期現貨空頭部位，資金移轉至已先被調節賣出的生技族群是不錯的思維面向。

除了上述的防疫需求題材外，檢測題材如瑞基18日漲停，但19日隨即遇壓。毛寶的產品面向為清潔用品，在全面消毒的需求增加，也讓市場對這支銅板牛皮股充滿想像空間，19日盤中一度進逼漲停價位，同族群的尚有中化、花仙子、美吾華、士紙，其中，士紙的型態對短接的投資人較為有利。

生技題材昨短暫出現回溫，亞諾法、全宇生技-KY、國光生等續航力不足，短線若想切入仍以市場需求為考慮的面向。

摩根大通認為，醫療保健將為S＆P500的收入增長貢獻17％，在所有行業中排名第二，顯示今年生技類股仍為市場重要獲利族群。在疫情尚未趨緩之際，市場仍對醫療股感到信心。

生技族群19日成交金額占比驟降，僅0.49％，金額約14.97億元，市場資金過於集中於電子股，電子股成交占比78.24％。

52檔標的價格在周線之上僅9檔，股價高檔資金移轉後尚須沉澱，並等待消息面刺激投資人重回該類股布局。

如果無法從52檔標的中挑選出理想標的，不妨運用生技期貨作為投資組合進行局。同時，如手邊持有生技股，欲降低手中持股風險，生技期貨亦為投資人不可或缺的交易工具。（永豐期貨CFTA期貨分析師高秉宏提供，李娟萍整理）