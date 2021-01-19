1/19原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-馬丁路德紀念日 紐約貴金屬休市

回顧近一周，紐約期金多受到美國公債殖利率上升拖累，另外美元走強亦成為金價下跌原因；目前市場正期待本周拜登上任美國總統，有機會推行更進一步財政紓困政策，為金價提供上漲動力。

分析師表示，新的美國政府有望推行更多刺激政策，進而提高通膨率打壓美元，加上聯準會(Fed)短時間內不太可能轉為鷹派，因此金價仍受到一定程度的支撐。

截至上周五(1/15)報價，2月黃金跌21.5美元，報每盎司1829.9美元，3月白銀跌0.93美元，報每盎司24.87美元，4月白金跌36.5美元，報每盎司1089.9美元，3月鈀金跌28.2美元，報每盎司2395.1美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME期銅走升

因最大金屬消費國中國數據顯示，2020年國內生產總值(GDP)優於市場預期，提振市場對金屬需求增加的預期，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵期銅走升。

此外，據LME鋁庫存量顯示，期鋁庫存增加10萬8400噸或逾8.4%，至139萬7075噸，導致市場憂心供給過剩，進一步引發投資人獲利了結，拖累期鋁收黑。

周一(1/18)報價，期銅上漲22.5美元，報每公噸7971.5美元；期錫上漲135美元，報每公噸21235美元；期鎳上漲49美元，報每公噸18056美元；期鋅下跌16.5美元，報每公噸2682.5美元；期鋁下跌19美元，報每公噸1972美元；期鉛下跌1美元，報每公噸1996.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-疫情拖累 倫敦原油期貨下跌0.6％

過去幾周，受到疫苗推出以及沙烏地阿拉伯自願減產的提振下，原油期貨價格上漲。

然而由於美國醫療呈報流程不順暢，導致疫苗接種進度嚴重落後，加上目前英國累計新冠病毒確診數約340萬人次，死亡數更是為歐洲最高，來到近9萬人次，引發了市場對經濟複甦的疑慮。其中倫敦原油跌幅0.6%。

適逢美國馬丁路德金恩紀念日，NYMEX原油市場休市；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.35美元，報每桶54.75美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-馬丁路德紀念日 紐約棉花期貨休市

紐約棉花期貨受惠於不錯的銷售數據，促使棉花價格近1周累計漲幅約1.7%，為連續3周上漲，不過因美元走強，使美元計價棉花較貴，進而減少買盤限制漲幅。

截至上周五(15日) 美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨下跌0.55%，收盤每磅80.7美分；而5月棉花期貨下跌0.46%，報每磅81.62美分。

1月18日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15045元人民幣，較前一日上漲50元人民幣；庫存方面，截至1月15日，ICE登記庫存68631包，與前一日持平。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-運價不振 BDI指數下跌0.8％

受到海岬型船運價減少近450美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價微幅增加所帶來的收益，使得終場波羅的海乾散貨BDI指數跌近1%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌14點，收1740點，跌幅0.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌54點，收2839點，跌幅1.9%；其平均日租金為每艘23541美元，減少448美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲2點，收作1618點，漲幅0.1%，其平均日租金為每艘14559美元，增加14美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲10點，收作1096點，漲幅0.9%。

（商品行情網 王聖為 ）