1/15原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求減弱 拖累紐約期金收跌

因10年期美國公債殖利率再上升，加上美股上漲，降低黃金避險需求，拖累期金價格走跌，不過因聯準會(Fed)主席鮑爾表示，除非市場出現失衡，否則不會升息，因此限制金價跌幅。

另外鮑爾亦表示，通膨率還有機會上升，且近期沒有改變貨幣政策的計畫，這讓分析師樂觀相信，在全球政府利用財政刺激計畫與貨幣寬鬆政策，用以提振受疫情打擊的經濟，推測黃金長期仍看漲。

周四(1/14)報價，2月黃金跌3.5美元，報每盎司1851.4美元，3月白銀漲0.23美元，報每盎司25.8美元，4月白金漲15.7美元，報每盎司1126.4美元，3月鈀金漲26.2美元，報每盎司2423.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求疑慮 打壓LME基本金屬期貨普跌

因最大金屬消費國中國冠狀病毒(COVID-19)疫情升溫，導致市場擔憂拖累金屬需求下降，進而引發投資人賣壓湧現，拖累基本金屬期貨普跌。

分析師表示，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)下令暫停一島嶼上的採礦作業，而該島主要為鎳礦開採，令市場擔憂供應減少，進一步吸引投資人空頭回補，支撐期鎳大漲3.4%。

周四(1/14)報價，期錫下跌28美元，報每公噸21007美元；期鎳上漲603美元，報每公噸18281美元；期鋅下跌16.5美元，報每公噸2757美元；期鋁下跌7.5美元，報每公噸2005.5美元；期銅上漲39.5美元，報每公噸8048.5美元；期鉛下跌21美元，報每公噸2030美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-紓困計畫提振 美油期貨反彈1.3％

據了解，美國總統當選人拜登(Joe Biden)，預計將提出一項規模約1.9兆美元的紓困計畫，亦是其上任前重大的經濟政策開端。內容主要是將超過8000億美元的預算分別用在疫苗分配及援助中小企業等，而約1兆美元則直接發送給民眾作為紓困金。

此外數據顯示，中國原油總進口量在2020年仍增長了7.3%，約1085萬桶/日。係因煉油廠擴大業務，加上先前油價暴跌促使煉油廠擴張，激勵第二、第三季的進口量創下歷史新高，點燃市場對原油需求增加的希望。其中美國原油漲幅1.3%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.66美元，報每桶53.57美元；2月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.62美元；2月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.55美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.36美元，報每桶56.42美元。

（商品行情網 王聖為）

4.棉花期貨-銷售數據佳 支撐紐約棉花期貨走揚

因本周美國農業部公布銷售數據顯示，棉花銷售較前四周成長約2%，加上聯準會(Fed)表示短期不會升息，令美元走軟，進而支撐紐約綿花價格走揚。

周四(14日) 美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨上漲0.28%，收盤每磅81.15美分；而5月棉花期貨上漲0.28%，報每磅82美分。

1月14日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15065元人民幣，較前一日下跌205元人民幣；庫存方面，截至1月13日，ICE登記庫存68631包，與前一日減少50包。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-運價回落 BDI指數下跌3.5％

受到海岬型船與巴拿馬型船運價減少逾1000美元的影響，使得波羅的海乾散貨BDI指數，結束了連續8個交易日上漲的態勢。分析師表示，展望未來將把重點關注在空箱的重新分配，當運量下降時，良好的運力管理能使業者將損失降到最低。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌64點，收1792點，跌幅3.5%；海岬型運費指數(BCI)下跌182點，收3012點，跌幅5.7%；其平均日租金為每艘24979美元，減少1510美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌27點，收作1618點，跌幅1.6%，其平均日租金為每艘14562美元，減少240美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲13點，收作1080點，漲幅1.20%。

（商品行情網 王聖為 ）