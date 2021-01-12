居高思危 台指期震盪整理

受美眾議院啟動彈劾川普程序，政治風險升溫，美股下跌影響，台指期12日雖一度攻抵15,605點，惟盤中調節賣壓出籠，指數暫報15,514點，下跌17點，呈現高檔震盪格局。

日盛投顧表示，美國眾議院11日提出一項彈劾條文並計畫於本周進行投票。目前已有至少 210 名眾議院議員連署支持，然而，要通過彈劾門檻還需要參議院的支持，參議院至少要達到 67 票的三分之二多數門檻才能通過，意即需要 17 名共和黨員支持，因此成功機率可能不高。

不過，美股仍反應此政治利空消息，四大指數普遍走跌，道瓊工業指數收在31,008 點，下跌0.29％；S&P500指數收在3,799點，下跌0.66％；NASDAQ指數收在13,036點，跌幅1.25％；僅費城半導體指數獨紅，上漲1.14％，收在2,969點。

法人分析，台股走勢多方力道明顯，每每拉回皆有承接買盤。就K線型態而言，已連續三天紅K創高，但量能部分稍微呈現萎縮情況，須留意後市是否出現背離型態。從技術指標來看，KD 值同步向上，維持高檔鈍化格局，MACD柱狀體持續向上，整體而言，技術面延續多方格局。

另在其他期貨商品部分，富櫃200期貨下跌44點，成交價8,004點；臺灣永續期貨下跌14點，來到7,960點；臺灣生技期貨逆勢上漲37點，暫報4,105點。國外指數期貨商品，美國道瓊期貨反彈上漲103點，成交價30,912點；英國富時100期貨下跌66點，暫報6,762點。