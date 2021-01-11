台積電漲勢暫歇 台指期震盪

本周台積電法說會將於14日登場外，美國財報季也進入暖身階段，包含摩根大通、花旗等重量級金融股15日將公布上季度財報，隨疫情趨緩後商業活動重新展開帶來的復甦力道，法人看好去年第四季與今年表現，台指期11日則在調節賣壓下持續震盪。

歐美疫苗進入施打階段後，法人不但將去年第四季整體企業的雙位數虧損幅度上修到9.7％外，也預期今年首季獲利將重返成長正軌，全年相比2020年可望成長22.1％，企業獲利加速復甦助於股市多頭行情延續外，也為下檔形成支撐力道，促使美國道瓊指數8日首度突破31,000點大關，以31,097點作收，那斯達克指數與標普500指數也雙雙改寫歷史新高。

台灣期交所內的美股三大指數期貨11日漲跌互見，道瓊指數期貨與標普500指數期貨分別下跌263點與21點，那斯達克100指數期貨則上漲76點，暫收在13,046點；英國富時100指數期貨小跌10點，暫以6,823點作收。

台股方面，權王台積電上周上演驚奇秀，單周大漲50元，市值暴增1.29兆元，14日法說會進入倒數階段，市場焦點放在2021年首季財測與全年資本支出等關鍵數字，隨法說利多提前反應，11日股價略顯平淡，於平盤附近進行整理，連帶拖累大盤走勢持平，目前小跌0.08％，收在15,450點；台指期同步走跌5點，暫以15,447點作收。

另外作為大盤領先指標的櫃買指數表現相對強勁，目前暫收188.54點，走揚0.81％，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自上漲0.9點與下跌33點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別下滑32點及31點。

摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，因大型權值股上周平均已有10％以上漲幅，要再續強的機率偏低，預計在台積電法說會前後，大型權值股會開始出現獲利賣壓，加權指數震盪恐將加劇，資金將會轉往相對疲弱的櫃買指數，因此選股重點應放在基期偏低的中小型電子股。